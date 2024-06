Tras conquistar el título número 18 en la historia de los Boston Celtics, la gerencia de Brad Stevens ya se está enfocando en la próxima temporada. Según fuentes cercanas al periodista Adrian Wojnarowski, están preparando una super extensión increíble para su jugador franquicia y máxima estrella, Jayson Tatum.

El alero, formado en la Universidad de Duke, podría firmar un nuevo contrato de cinco años por 315 millones de dólares, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la historia con un salario anual de 66 millones de dólares.

