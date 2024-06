¿Porqué la gente critica a Al Horford? En los últimos años el histórico jugador de la NBA ha recibido muchas críticas en su país

Al Horford hizo el anuncio de su desvinculación con la selección dominicana hace ya varios años. Además el jugador salió a declarar más de una vez sobre su decisión.

Estoy ahora mismo consumido en esta parte, yo tengo más de 10 años que no juego por el país y es algo que siempre amé hacerlo, pero en el punto que estoy en mi carrera, ahora mismo, no creo que sea factible para mí el poder hacerlo”, declaró Horford en su momento.

Estas declaraciones sobre su postura de no jugar por la selección dominicana de baloncesto han desatado una ola de opiniones encontradas en el ámbito deportivo. Mientras algunos expresan su desaprobación hacia el jugador, argumentando que su participación sería crucial para el equipo nacional, otros, como Tito Horford, padre del pivote de los Boston Celtics y ex jugador de la NBA, han salido en defensa del atleta.En una entrevista exclusiva, Tito Horford expresó su punto de vista sobre las críticas dirigidas hacia su hijo. “Es lamentable ver cómo algunos consideran a Al como un traidor por su decisión de no jugar actualmente por el país”, señaló Horford. “Lo que no toman en cuenta es que Al ha representado a República Dominicana en numerosas ocasiones en el pasado y siempre ha sentido un profundo amor y respeto por su país”.

Tito Horford hizo hincapié en la complejidad de la situación actual de Al en su carrera profesional. “Entiendo que muchos quieran ver a Al en la selección nacional, pero hay que entender también que él está en un momento de su carrera donde debe priorizar su salud y su rendimiento en la NBA”, agregó Horford. “No es una decisión fácil para él, pero siempre ha tomado con seriedad representar a República Dominicana cuando las circunstancias lo permiten”.

Las palabras de apoyo de Tito Horford hacia su hijo reflejan un respaldo claro a la decisión tomada por Al, subrayando que la trayectoria y el compromiso pasados del jugador con la selección dominicana deben ser valorados y respetados. “Espero que la gente entienda que esta decisión no se toma a la ligera. Al siempre ha sido un profesional y un embajador positivo para nuestro país en la NBA y en todos los aspectos de su vida”, concluyó Horford.

Las críticas y el debate sobre la participación de Al Horford en la selección dominicana continuarán resonando en el ámbito deportivo, pero el respaldo de su padre, Tito Horford, ofrece una perspectiva valiosa sobre las consideraciones personales y profesionales que rodean la difícil decisión del jugador.