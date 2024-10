Los New Orleans Pelicans han arrancado la temporada 2024-25 con una mezcla de emociones. Por un lado, lograron imponerse a los Chicago Bulls 123-111 en su partido inaugural, pero la victoria quedó empañada por una noticia preocupante: Dejounte Murray, su gran fichaje del verano, sufrió una fractura en su mano izquierda, lo que podría alejarlo de las canchas por un periodo indeterminado.

El periodista Shams Charania, de ESPN, confirmó la gravedad de la lesión y agregó que Murray será sometido a más estudios para determinar el tiempo que estará de baja. La lesión ocurrió en una jugada a falta de poco más de dos minutos para el final del partido, cuando Murray lanzó un triple mientras era defendido por Zach LaVine, quien cometió una falta al impactar sobre su mano. A pesar del dolor evidente, el base completó sus tres tiros libres y no fue sustituido, lo que inicialmente no hacía pensar en una dolencia tan seria.

La llegada de Murray a los Pelicans generó grandes expectativas para el equipo dirigido por Willie Green, que aspiraba a pelear por los primeros lugares de la Conferencia Oeste. Sin embargo, este contratiempo representa un desafío desde el primer partido de la temporada. La lesión del base supone una baja sensible para los de Luisiana, quienes contaban con él para ser una pieza clave en ambos lados de la cancha.

New Orleans Pelicans guard Dejounte Murray is feared to have a fractured left hand, sources tell ESPN. Difficult opening night injury for Pelicans and Murray, who posted 14 points, 10 assists and eight rebounds in season-opening victory over Chicago. pic.twitter.com/JcDxdoSCKd

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 24, 2024