La contratación de DeMar DeRozan por parte de los Sacramento Kings ha sido uno de los movimientos más sorprendentes del verano en la NBA. Tras ser una pieza fundamental para los Chicago Bulls, el veterano alero decidió unirse a la franquicia de la capital californiana, fortaleciendo un equipo que ya cuenta con estrellas como De’Aaron Fox y Domantas Sabonis. Con su llegada, los Kings se perfilan como uno de los equipos más completos en la Conferencia Oeste. Sin embargo, su fichaje pudo haber tenido un desenlace diferente, ya que DeRozan valoró seriamente firmar con otros equipos antes de decidirse por Sacramento.

DeMar DeRozan on Anthony Edwards’ comments about Michael Jordan’s era:

“I was trying to understand where he was coming from. But I know from my point of view, I would never discredit or undermine anybody who came before me.”

