Los New Orleans Pelicans continúan reforzando su plantilla de cara a la que esperan sea su temporada de ascenso a la élite de la NBA. Después de asegurar la llegada de Dejounte Murray a finales de junio mediante un traspaso, el equipo ha sumado ahora una pieza clave para añadir profundidad a su rotación con la contratación de Javonte Green.

Según ha informado Shams Charania de The Athletic, el alero de 31 años ha firmado un contrato por un año con el mínimo de veterano con la organización de Luisiana. Green, conocido por su intensidad defensiva y capacidad atlética, será una valiosa incorporación para el backcourt de los Pelicans, brindando versatilidad en ambas posiciones del perímetro.

Green, quien no fue seleccionado en el Draft de 2015, inició su carrera en la NBA en 2019 con los Boston Celtics, donde jugó casi dos temporadas antes de ser transferido a los Chicago Bulls. Durante su tiempo en Chicago, mostró destellos de su potencial, especialmente en el lado defensivo. La temporada pasada, a pesar de las lesiones, logró disputar nueve partidos, en los cuales promedió 12,1 puntos, 7,4 rebotes y 25,6 minutos por encuentro, cifras que evidencian su capacidad para contribuir en ambos extremos de la cancha.

Con la llegada de Javonte Green, los Pelicans refuerzan un equipo que ya cuenta con talentos emergentes como Zion Williamson, Brandon Ingram y CJ McCollum. La organización busca consolidar un núcleo competitivo y alcanzar los playoffs con aspiraciones reales. Green podría desempeñar un papel crucial como pieza defensiva clave en los momentos decisivos de los partidos, además de aportar su energía y capacidad de ataque en transición.

El equipo de New Orleans tiene altas expectativas para la próxima temporada. Con las incorporaciones de Murray y Green, sumadas al desarrollo continuo de su núcleo joven, los Pelicans esperan dar el salto a la élite del Oeste. El entrenador Willie Green confía en que la mezcla de juventud y experiencia permitirá al equipo competir al más alto nivel y hacer ruido en la conferencia más competitiva de la liga.

