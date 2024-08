La situación de los agentes libres en la NBA ha cambiado drásticamente con el nuevo convenio colectivo. Jugadores que en otros tiempos habrían asegurado contratos jugosos, ahora se encuentran ante la disyuntiva de aceptar acuerdos mínimos o seguir sin equipo a medida que agosto llega a su fin. Evan Fournier, quien en su momento fue una figura cotizada en la liga, enfrenta este desafío y se plantea cada vez más la posibilidad de regresar a Europa, según reporta el portal EuroHoops.

