El mundo del baloncesto está de luto tras el fallecimiento de Alvin Attles, leyenda de los Golden State Warriors, quien murió a los 87 años de edad. La noticia fue confirmada por la propia organización, que resaltó la influencia y el impacto que Attles tuvo tanto en la franquicia como en la comunidad de la Bahía de San Francisco.

Alvin Attles comenzó su carrera en los Warriors en 1960, cuando el equipo aún tenía su sede en Philadelphia. Durante 11 años, el base se destacó en la cancha y, en 1971, se retiró como jugador cuando los Warriors ya se habían trasladado a San Francisco. Sin embargo, su contribución al equipo no terminó ahí. Attles combinó sus últimos años como jugador con su rol como asistente en el cuerpo técnico y, en 1973, asumió como entrenador jefe, cargo en el que hizo historia.

The Golden State Warriors mourn the loss of franchise legend Alvin Attles, who passed away yesterday at the age of 87.

Alvin leaves behind a profound legacy within the game of basketball and the Bay Area community, but especially as a family man and humanitarian. We mourn his… pic.twitter.com/4QJ6XeiMwF

— Golden State Warriors (@warriors) August 21, 2024