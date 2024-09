Los Memphis Grizzlies han recibido un golpe duro antes del inicio de la temporada 2024-25. El joven alero G.G. Jackson, una de las sorpresas del equipo en la pasada campaña, estará fuera de acción por al menos tres meses tras someterse a una operación para reparar una rotura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Según informa Shams Charania de The Athletic, la lesión ocurrió hace un par de semanas mientras Jackson jugaba a baloncesto en las afueras de Dallas.

GG Jackson starts off with a dunk over Walker Kessler 🤯 pic.twitter.com/riE03rtyFH

Esta baja significa que Jackson no solo se perderá el training camp, sino también el comienzo de la nueva temporada. Para los Grizzlies, que ya tuvieron que lidiar con una plaga de lesiones el año pasado, perder a uno de sus jóvenes talentos tan temprano es un revés considerable. Aunque el equipo recuperará a Ja Morant y otras piezas clave, comenzar la pretemporada con problemas de lesiones nunca es una buena noticia para una franquicia que aspira a ser contendiente en la Conferencia Oeste.

La temporada pasada, Jackson, de solo 19 años, demostró ser un jugador prometedor al promediar 14,6 puntos y 4,1 rebotes en 25,7 minutos por partido, además de firmar un 35,7% en triples. Su capacidad para anotar desde la distancia y su energía en la cancha le dieron a Memphis una chispa ofensiva en momentos críticos, especialmente cuando otros jugadores del equipo estaban fuera por lesiones.

Con Jackson fuera de la rotación, los Grizzlies tendrán que encontrar formas de llenar el vacío en su alineación mientras esperan su regreso. Taylor Jenkins, entrenador de Memphis, confía en que el equipo pueda mantener su competitividad a pesar de las adversidades, pero será un desafío para la franquicia mantenerse en la pelea durante los primeros meses de la temporada sin uno de sus jóvenes más prometedores.

BREAKING: GG Jackson has suffered a broken metatarsal in his right foot, requiring surgery.

Unreal. 💔 pic.twitter.com/QAGmS98cqO

— GrizzMuse (@GrizzlyMuse) August 30, 2024