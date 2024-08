Los Juegos Olímpicos de París 2024 parecen haber dejado un impacto positivo en la carrera de J.T. Thor, quien representó a Sudán del Sur en este prestigioso evento. Apenas unas semanas después de su participación, Thor ha asegurado su futuro en la NBA al firmar un contrato two-way con los Cleveland Cavaliers, según informa Shams Charania de The Athletic.

Free agent F J.T. Thor has agreed to a two-way deal with the #Cavaliers, per @ShamsCharania

Thor had a really good showing for South Sudan in the Paris Olympics pic.twitter.com/n7qgEEqnoD

