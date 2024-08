Los Clippers se enfrentan a un escenario complicado en el mercado de la NBA tras la salida de Paul George y la incorporación de piezas como Derrick Jones Jr. Sin embargo, uno de los temas más delicados para la organización angelina es la situación de P.J. Tucker. El veterano alero, que llegó al equipo como parte del traspaso de James Harden, ha decidido ejecutar su opción de jugador por 11,5 millones de euros para la temporada 2024-25, una decisión que ha dejado a los Clippers con pocas opciones para maniobrar.

Easton Stick has been scratched today for his botched practice QBs rep. Jim Harbaugh said he’s planning to start PJ Tucker as the chargers QB tonight as his secret weapon. 👀 pic.twitter.com/PlXAIYOOXD

— GG Era (@ClipNation74) August 17, 2024