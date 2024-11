Lo que parecía una ausencia de precaución para Ja Morant se ha convertido en una baja significativa para los Memphis Grizzlies. Según informó el periodista Chris B. Haynes, el talentoso base estará fuera de las canchas durante al menos una semana tras las pruebas que revelaron una subluxación de cadera, lesión acompañada de distensiones musculares en la zona pélvica. Esta situación preocupa a los Grizzlies, que dependen en gran medida de la energía y habilidad de su joven estrella para mantener su sólido inicio de temporada.

Morant, quien no pudo participar en el partido contra los Washington Wizards ni en la contundente victoria frente a los Portland Trail Blazers (89-134), enfrenta ahora un tiempo de recuperación que lo aleja de los próximos compromisos de su equipo. Se espera que el base de los Grizzlies pueda regresar en los partidos consecutivos en casa ante los Denver Nuggets los días 18 y 20 de noviembre, aunque su evolución determinará su disponibilidad.

Un inicio de temporada estratégico para Morant

Después de un año complicado en 2023-24, en el que solo pudo disputar nueve partidos debido a una suspensión de 25 encuentros y una posterior lesión, Morant ha iniciado esta temporada con un enfoque más mesurado. Aunque sus minutos se han reducido, registrando el promedio más bajo de su carrera (27,9 minutos por juego), su desempeño ha sido notable. Actualmente promedia 20,6 puntos, 5 rebotes y 9,1 asistencias, lo que representa su mejor marca en pases de canasta. La presencia de Morant ha sido vital en la racha de los Grizzlies, que han logrado un balance de 7-4, consolidándose como un equipo competitivo en la Conferencia Oeste.

La importancia de Morant en el juego de Memphis

La baja de Morant no solo afecta al ataque, sino que también compromete la dinámica del equipo. Su capacidad para penetrar la defensa, crear oportunidades y asistir a sus compañeros ha sido clave para el buen rendimiento de Memphis. En su ausencia, el equipo deberá depender más de sus suplentes y ajustarse estratégicamente para mantener la consistencia en los próximos encuentros.

