James Dolan, propietario de los New York Knicks, ha criticado abiertamente el nuevo contrato televisivo y el reparto de ingresos de la NBA. En una carta dirigida a la Junta de Gobernadores, Dolan señaló que el acuerdo perjudica los negocios locales y carece de transparencia en la retención del 8 por ciento de los ingresos generados.

Time to give this man credit.

James Dolan hired the greatest President of Basketball Operations in the NBA, Leon Rose. And then got the hell out of the way. pic.twitter.com/w9voNlfFjk

— Brock Aller (@brock_aller) July 13, 2024