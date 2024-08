Los Atlanta Hawks han dado un paso estratégico al fichar a Joey Hauser, quien ha firmado un contrato Exhibit 10 con la franquicia de Georgia. Según el periodista Billy Reinhardt, este acuerdo, que no está garantizado, le permitirá a Hauser unirse al equipo durante la pretemporada, donde tendrá la oportunidad de competir por un puesto en el roster final. Además, el contrato incluye incentivos salariales que se activarían si Hauser logra formar parte de la plantilla definitiva o si termina firmando con los College Park Skyhawks, el equipo afiliado de los Hawks en la G League.

Free agent forward Joey Hauser is signing a one-year Exhibit 10 deal with the Atlanta Hawks, sources say.

Hauser, who shot 43.8% from three in the G-League last season, will have an opportunity to compete for a roster spot in Atlanta. pic.twitter.com/08kpdM0M8R

— Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) August 21, 2024