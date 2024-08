Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los enfrentamientos entre Chet Holmgren y Victor Wembanyama se perfilan como algunos de los más emocionantes de la próxima década en la NBA. Ambos jugadores no solo han dejado una huella en su primer año en la liga, sino que sus duelos directos han captado la atención de los fanáticos y de la propia NBA, que ha dado un tratamiento especial a estos encuentros. Sin embargo, Holmgren, estrella de los Oklahoma City Thunder, rechaza la idea de que exista una verdadera rivalidad entre ellos a nivel personal.

Chet Holmgren shows off his new tattoo 👀🔥 pic.twitter.com/E9fIpHA0IK

— NBACentel (@TheNBACentel) April 11, 2024