Jaylen Brown regresa a los entrenamientos luego de los largos festejos del campeonato Luego de ganar el campeonato de la NBA con los Boston Celtics, Jaylen Brown estuvo de festejo, pero ahora es tiempo de volver a los entrenamientos.

Después de coronarse como campeones de la NBA en la temporada 2023-24, los Boston Celtics comenzarán la campaña 2024-25 con un objetivo claro: defender su título. Con un rendimiento dominante durante los playoffs, los de Massachusetts han establecido un estándar alto, y llegan a esta nueva temporada como los grandes favoritos. Sin embargo, Jaylen Brown tiene claro que la complacencia no puede ser parte de la ecuación.

— Boston Celtics (@celtics) August 21, 2024

En declaraciones a Monte Poole de NBC, Brown expresó su deseo de dejar atrás la euforia del campeonato y centrarse en el trabajo que se avecina. “La temporada pasada ya es historia. La hemos celebrado, lo hemos pasado bien y ha sido un verano increíble. Pero ahora es momento de olvidarse de ello y volver a trabajar”, afirmó el alero. “Somos el equipo a batir, y todo el mundo vendrá por nosotros. Pero yo les digo: ‘adelante’. Ya estamos de vuelta al trabajo, y estoy ansioso por que llegue la próxima temporada”.

Jaylen Brown fue clave en el éxito de los Celtics, siendo nombrado MVP de las Finales de la NBA y de las Finales de la Conferencia Este. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, Brown no formó parte del equipo de Team USA que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, un honor que sí lograron sus compañeros Jayson Tatum, Jrue Holiday y Derrick White. Este hecho, lejos de desanimar a Brown, podría ser el combustible que lo impulse a seguir demostrando su valía en la próxima campaña.

Clear your schedule. 🗓️ Jaylen Brown has an appointment at the rim.#NBADunkWeek pic.twitter.com/XemK8Nexrp — NBA (@NBA) August 20, 2024

El reto para Boston no será fácil. El equipo abrirá la temporada regular el próximo 22 de octubre enfrentando a los New York Knicks, en lo que será el primer paso para intentar replicar una temporada regular espectacular como la que les permitió posicionarse como claros contendientes al título. Aunque las expectativas son altas, Jaylen Brown y los Celtics están enfocados en mantener la mentalidad de trabajo que los llevó al éxito y no permitir que la complacencia se apodere del equipo.