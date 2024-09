Kyle Kuzma, ahora jugador de los Washington Wizards, ha roto el silencio sobre su sorpresiva salida de Los Angeles Lakers en 2021, una decisión que aún deja huella en su carrera. Tras la eliminación en la primera ronda de los playoffs contra los Phoenix Suns, Kuzma fue incluido en un intercambio masivo que involucró a Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope y una selección de primera ronda del draft, todo en un esfuerzo por adquirir a Russell Westbrook. Un movimiento que, en retrospectiva, no brindó los resultados esperados para los Lakers.

Kyle Kuzma says he has a “great respect” for Pat Riley

“I’ve always admired him. I admire the no nonsense approach to basketball. Being professional”

“I love what he stands for. From showtime years to building what Heat culture is it’s pretty phenomenal” 🔥 pic.twitter.com/AsUlXLq9HV

