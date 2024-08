Stephen Curry, el emblema de los Golden State Warriors, ha puesto fin a los rumores sobre una posible salida al firmar una extensión de contrato por un año y 62,6 millones de dólares. Este acuerdo lo mantendrá con la franquicia hasta la temporada 2026-27, asegurando su presencia en el equipo durante tres temporadas más. Con este nuevo pacto, Curry se convierte en el tercer jugador en la historia de la NBA en superar los 500 millones de dólares ganados solo en contratos, uniéndose a LeBron James y Kevin Durant en este exclusivo club.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC

