Willie Cauley-Stein, quien fuera una presencia destacada en la NBA, ha roto su silencio y compartido su historia de lucha contra las drogas y la salud mental. En una entrevista con The Athletic, el pívot reveló los detalles de su adicción a los potentes analgésicos que lo llevaron al borde de la muerte. Tras desaparecer del radar de la NBA en 2022, Cauley-Stein pasó por un período oscuro en el que su vida estaba en peligro debido al abuso de píldoras que contenían fentanilo, un opioide extremadamente peligroso.

“Tomé cientos de ellas durante meses y años”, confesó Cauley-Stein. “Podría haber muerto”. Este abuso de sustancias lo llevó a una clínica de rehabilitación durante 65 días, un período en el que enfrentó los estragos de su adicción y comenzó su camino hacia la recuperación.

Willie Cauley-Stein completed a 65-day rehab stay in 2022 for what he thought was a bootleg Percocet addiction, later finding out he was buying fake pills laced with Fentanyl:

“I could easily be dead… I hear stories all the time about kids going to a party, never taking a drug… pic.twitter.com/FKYheSdbBx

