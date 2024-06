La tan esperada noche del draft se acerca, ahora dividida en dos días y los rumores sobre las intenciones de seleccionar de cada equipo cada vez están más en aumento. Más allá de los primeros puestos, donde Zaccharie Risacher y Alexandre Sarr parecen disputarse el número 1 y el número 2, hay numerosos factores que pueden inclinar a los equipos a tomar una u otra decisión. Por la parte de Dallas, todas las miradas al parecer están puestas en Bronny James.

Aunque las posibilidades de atraer a LeBron James junto a su hijo son mínimas, ya que todo apunta a su renovación con Los Angeles Lakers, Marc Stein indica que los Mavericks muestran un gran interés en seleccionar a Bronny con su elección numero 58. Sin embargo hay un problema claro: quizás Bronny ya no esté disponible en ese momento.

En la organizacion de Texas consideran que es totalmente improbable que el hijo de LeBron James siga sin equipo cuando llegue su turno de elegir, especialmente porque los propios Lakers tienen en sus manos el pick 55 y parecen decididos a usarlo para seleccionar a Bronny, a menos que otra franquicia se adelante.

A Bronny ya se lo ha visto entrenar junto a los Lakers, sin embargo, los Mavs van a entrar inminentemente en la lucha por el, ¿Cuál será su destino?

Bronny James training with his dad Lebron James in the training facility in LA pic.twitter.com/ShQV2GTtRv

— BronnyMuse (@BronnyMuse06) June 15, 2024