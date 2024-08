Las aguas en Denver han dejado de ser tan tranquilas como lo eran en el verano de 2023, cuando los Nuggets celebraban su primer título de la NBA. Lo que parecía el inicio de una dinastía se ha transformado en un escenario más complejo y lleno de incertidumbre. Para el entrenador Michael Malone, esta evolución no ha sido favorable. Su descontento con la gerencia del equipo ha crecido a medida que piezas importantes del campeonato han sido reemplazadas por jugadores jóvenes.

Malone tenía una visión clara: mantener intacto el núcleo que llevó al equipo a la cima. Sin embargo, las decisiones de la gerencia han tomado otro rumbo. En 2023, la salida de Bruce Brown fue un golpe inesperado. Este año, la pérdida de Kentavious Caldwell-Pope ha sido un nuevo revés. Según David Thorpe de TrueHoop, el entrenador no se siente alineado con la propiedad del equipo. Mientras Malone apostaba por la continuidad, la directiva optó por rejuvenecer la plantilla, confiando en que los jóvenes talentos pudieran llenar el vacío dejado por las salidas.

Michael Malone: “I think Darvin Ham is a hell of a coach. That’s not an easy job. I think Darvin does it with class. He’s a good man, good coach, and I wish him all the best. Hopefully, he’ll be around there for a long time because he deserves to be.” pic.twitter.com/PJsDU6qfMF

— Michael Scotto (@MikeAScotto) April 30, 2024