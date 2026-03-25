Los New York Knicks continúan en alza y ratificaron su buen presente al conseguir su séptima victoria consecutiva, una racha que los posiciona como uno de los equipos más sólidos de la Conferencia Este en este tramo de la temporada.

El conjunto neoyorquino volvió a mostrar consistencia tanto en ataque como en defensa, logrando imponerse con autoridad y sostener un rendimiento colectivo que explica su crecimiento en la tabla.

Uno de los puntos fuertes del equipo ha sido la regularidad de sus principales figuras, que han logrado sostener un nivel alto partido tras partido, acompañados por un plantel que responde en los momentos clave.

Además, la rotación y el aporte desde el banco han sido determinantes para mantener la intensidad durante los encuentros, un factor clave en una liga con alta exigencia física como la NBA.

Con este presente, los Knicks no solo se afianzan en zona de clasificación a playoffs, sino que también comienzan a posicionarse como un rival incómodo para cualquier equipo en la recta final de la fase regular.

El desafío ahora será sostener esta racha y consolidar su identidad de juego, en un momento donde cada victoria empieza a tener peso específico en la definición de la temporada.

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