Su nombre suena con fuerza en el baloncesto mundial porque no deja indiferente a nadie. Oliver Rioux, nacido en el año 2006, se convirtió con 15 años (en 2001) en el adolescente mas alto del mundo al medir 2,26 metros. Entró en los libros de Record Guiness, pero también cuenta con un gran reconocimiento por sus habilidades en el baloncesto. Por más de que todavía sea un niño, el talento existe y su carrera no ha parado de avanzar. Jugará en la Universidad de Florida, uno de los programas más prestigiosos, para que el paso a la NBA pueda ser una realidad. Un nuevo monstruo está llegando.

En la vida del joven Rioux podemos encontrar varios momentos importantes. Podemos mencionar cuando el Real Madrid se fijó en su figura tras brillar en La Roda en 2018. Fue llamado para un U13 de Castelldefels, y desde su primer partido (20 puntos) brilló. Eso sí, el conjunto merengue decidió no contar más con sus servicios y buscar sobre otros horizontes.

Florida Gators commit, Oliver Rioux was officially listed as 7 FOOT 9 on the team’s website. 🤯

He was 6ft 10 at 12 years old… pic.twitter.com/AVmc7fP8bl

