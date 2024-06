Kyrie Irving y Luka Doncic siguen alineados en su visión del futuro. Justo después de la derrota en las Finales de la NBA ante los Boston Celtics por 4-1, Irving dejó claro que el equipo seguirá creciendo. El talentoso esloveno, Luka Doncic, también comparte este optimismo y compromiso con el futuro de los Dallas Mavericks.

Después de una desastrosa campaña 2022-23, los Mavericks han logrado resurgir, llegando a ser el mejor equipo de la Conferencia Oeste. Aunque los Celtics representaron un desafío demasiado grande, esto no desmerece el excelente recorrido del equipo, especialmente tras los traspasos realizados en febrero.

Según Tim MacMahon de ESPN, Doncic está completamente dispuesto a firmar una extensión súper máxima en julio de 2025, una vez haya cumplido los siete años de servicio en la NBA. El jugador franquicia de los Mavericks compartió su visión sobre el presente y el futuro del equipo.

“Me siento genial respecto a lo que viene por delante con el equipo. Hicimos grandes movimientos y hemos estado realmente unidos durante cinco meses. Estoy orgulloso de cada uno de los jugadores que pisaron la cancha, de todos los entrenadores, de toda la gente que hay detrás. Obviamente no ganamos las Finales, pero hicimos una temporada increíble”, declaró Doncic.

Además de la cohesión y el esfuerzo colectivo, el rendimiento individual de Doncic e Irving ha sido crucial para el éxito del equipo. Doncic, con su habilidad para anotar y crear jugadas, y Irving, con su experiencia y destreza en momentos clave, han sido la columna vertebral de los Mavericks. Su química en la cancha ha mejorado notablemente, lo que augura un futuro prometedor para el equipo.

El próximo paso para los Mavericks será reforzar su plantilla durante la temporada baja. La gerencia del equipo estará buscando añadir más profundidad y talento para complementar a sus estrellas. Con el objetivo de regresar a las Finales y luchar por el campeonato, cada movimiento será crucial para construir sobre la base sólida establecida esta temporada.

