Un nuevo capítulo en la rivalidad entre los San Antonio Spurs y los Golden State Warriors se escribe este 23 de noviembre. Aunque ya no estamos en 2018, las ascuas de los enfrentamientos épicos entre estos equipos aún arden. Los entrenadores Steve Kerr y Gregg Popovich se mantienen al mando de sus respectivos equipos, que llegan a este encuentro con historias y dinámicas completamente distintas.

Por un lado, los Warriors, líderes de la Conferencia Oeste, siguen siendo comandados por Stephen Curry, quien a sus 36 años continúa jugando a un nivel excepcional. Por el otro, los Spurs están en pleno renacimiento, guiados por el genio táctico de Popovich y el talento emergente de Victor Wembanyama, cuya participación en el partido aún está en duda.

Fecha: Jueves 23 de noviembre.

Lugar: Frost Bank Center, San Antonio, Texas.

Horarios según ubicación:

The last time Stephen played Wemby

this shot went in 🤯 pic.twitter.com/T5DceROOew

