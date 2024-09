Los Utah Jazz han decidido extender el contrato de su entrenador, Will Hardy, hasta 2026, consolidando su confianza en uno de los técnicos más prometedores de la liga. Hardy, quien previamente fue asistente en los Boston Celtics bajo la tutela de Brad Stevens y Danny Ainge, ha demostrado en sus primeras temporadas como head coach que tiene el potencial para liderar un proyecto ambicioso.

Desde su llegada a Salt Lake City, Hardy ha llevado a cabo un notable trabajo al frente de una plantilla que, si bien no ha estado llena de estrellas, ha logrado maximizar su rendimiento. Su capacidad para sacar el máximo provecho de jugadores como Lauri Markkanen ha sido clave, lo que ha llevado al equipo a mantener la fe en su capacidad para guiar a los Jazz durante los próximos años.

The Utah Jazz have exercised the fourth-year option on head coach Will Hardy’s contract, team says.

GM Justin Zanik: “Will has done a great job of guiding our program and instilling the right values and competitive habits with our young group. The organization looks forward to… pic.twitter.com/drQLKbKKjw

