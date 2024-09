Golden State Warriors ha entrado en una nueva etapa marcada por la cautela financiera y la apuesta por un proyecto más sostenible. En un movimiento que podría señalar el cierre de una era, la franquicia ha dejado salir a Klay Thompson y ha optado por no realizar grandes traspasos en busca de refuerzos estelares. Mike Dunleavy Jr., el general manager del equipo, ha sido claro al respecto: la ‘austeridad’ es la clave para el futuro inmediato de los Warriors.

