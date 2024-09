Durante el reciente Media Day de los Denver Nuggets, Aaron Gordon fue uno de los jugadores más destacados, tocando varios temas personales y profesionales. Entre ellos, habló de la decepción de no haber sido llamado por Steve Kerr para unirse al Team USA de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de haber mostrado interés en representar a su país. “Me pidieron que jugara para los Estados Unidos, pero nunca me llamaron. Luego ver a Nikola Jokic que casi los elimina… Fue genial aquello”, comentó Gordon, haciendo referencia a las hazañas de su compañero serbio.

Aaron Gordon says he was expecting a call from Team USA:

“I was asked about playing for Team USA then the call never came. Then watching Jokic almost wash those cats… that was dope. But all that being said, Merica."

(h/t @ohnohedidnt24) pic.twitter.com/ud45IsOAiD

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 26, 2024