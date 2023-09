¡La temporada 2023 de Shohei Ohtani quedó en los libros de récords! ¡Ya sea con su bate o en el montículo, Shohei Ohtani dominó!

Con los Angelinos fuera de la contienda por los playoffs, Shohei Ohtani no regresará como bateador designado. En cambio, se someterá a una cirugía para reparar su codo de lanzar lesionado.

Los Angelinos de Los Ángeles colocaron a Shohei Ohtani en la lista de lesionados de 10 días el sábado 16 de septiembre, un día después de que se perdiera su undécimo juego consecutivo como bateador designado debido a una lesión en el músculo oblicuo.

Ohtani no volverá a jugar esta temporada.

El popular toletero se sometió a una resonancia magnética el viernes que mostró irritación en su oblicuo derecho. Y se tomó la decisión de cambiar su enfoque para prepararse para la próxima temporada.

“Teníamos la sensación de que algo se avecinaba”, dijo el manager de los Angelinos, Phil Nevin, según The Associated Press. “Luchó, lo intentó y está molesto por ello. Pero llegó un punto en el que comprendió que no iba a poder volver a jugar este año”.

En lugar de servir como bateador designado en las últimas dos semanas de la temporada, Ohtani planea someterse a una cirugía para reparar el ligamento desgarrado del codo en los próximos días. Por lo que estará alejado del equipo.

Después de someterse a una cirugía, Ohtani regresará al club para la última estadía del equipo en casa, dijeron el gerente general de los Angelinos, Perry Minasian, y Nevin, según informes publicados.

“Le gusta estar aquí, le gusta estar rodeado de sus compañeros de equipo”, dijo Nevin citado por The Associated Press, “Creo que es un lugar para ser él mismo, y será agradable tenerlo cerca la última semana y con los muchachos”. “Tenemos muchos jugadores jóvenes que pueden aprender mucho”.

Después del partido del viernes contra los Tigres de Detroit, una derrota de 11-2 para los anfitriones, los reporteros en el Angel Stadium vieron que el casillero de Ohtani en la casa club del equipo estaba casi desprovisto de artículos.

El escritor de los Angelinos, Jeff Fletcher, de The Orange County Register , escribió: “Los periodistas notaron que algunas de las pertenencias de Ohtani estaban empacadas en una bolsa del Juego de Estrellas de 2023, pero muchos de los zapatos, bates y otros artículos personales que llenaron su casillero a lo largo de la temporada. Nos fuimos.”

La estrella de los Angelinos se rompió un ligamento del codo derecho el 23 de agosto y quedó descartado para el resto de la temporada como lanzador.

Ohtani, casi asegurado ser nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana por segunda vez en tres años. Ohtani, de 29 años, logró otra temporada espectacular a pesar del final abrupto, con números de .304/.412/.654 mientras lideraba la Liga Americana en jonrones (44), bases por bolas (91) y bases totales (325) como bateador. Como pitcher tuvo marca de 10-5 con efectividad de 3.14 en 132 entradas como lanzador, ponchando a 167 bateadores y otorgando 55 bases por bolas.

Actualmente, los Angels tienen marca de 68-82 y ocupan la cuarta posición de la AL Oeste y los puestos de Wild Card del Joven Circuito lucen imposibles ya que están a 13,5 partidos de diferencia de los Seattle Mariners.