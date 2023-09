Hay cosas que el dinero no puede comprar: Padres, Yankees y Mets protagonizan un fiasco colosal El dinero no garantiza buena salud, buena suerte ni buen desempeño. El fracaso épico de estas franquicias es una fea historia que solo una vez en la historia se vio algo similar.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las decepcionantes temporadas de 2023 de los Padres, Mets y Yankees son pruebas vivientes de que el dinero no puede comprar victorias en los deportes profesionales.

Puede que el dinero no sea el principio y el fin de lo que constituye una franquicia deportiva profesional exitosa, pero ciertamente ayuda a engrasar las ruedas cuando se trata de armar una lista que podría competir por un campeonato. Al comenzar la temporada 2023, tres equipos de la MLB, en particular, mostraron su poder financiero: los Mets de Nueva York , los Yankees de Nueva York y los Padres de San Diego ocuparon el puesto uno, dos y tres, respectivamente, en la clasificación de nóminas de la MLB . Sin embargo, esos tres equipos aprendieron por las malas que gastar dinero no necesariamente garantiza una temporada exitosa.

Con los Padres oficialmente eliminados de la contienda por los playoffs después de la victoria de los Marlins de Miami por 4-3 sobre los Piratas de Pittsburgh el viernes por la noche, la decepción de la División Oeste de la Liga Nacional se unirá a sus compañeros Mets y Yankees que gastan mucho en la postemporada. Esta es solo la segunda vez que esto sucede en la era del Comodín (desde 1995), según ESPN Stats & Info, y la única otra vez aconteció este desperdicio de recursos ocurrió en 2008, cuando los Mets, Yankees y Detroit Tigers se perdió los playoffs.

Teniendo en cuenta la cantidad de equipos que llegan a los playoffs en estos días (en 2008, solo ocho equipos en total llegaron a los playoffs; en 2023, 12 equipos lo harán), este es simplemente un resultado decepcionante para los que más gastan de la liga. Y sin precedentes puesto que ese detalle cambia todo, además de que pudiera agregarse el caso de los Cardenales de San Luis, que si bien no tuvieron el gasto que estos tres fue un equipo que se proyectaba como campeón seguro de su división.

Por supuesto, gastar una cantidad infinita de dinero no garantiza buena salud (en el caso de los Yankees), buena suerte (en el caso de los Padres, ya que han tenido un desempeño inferior a su diferencial de carreras de +98) y buen desempeño (en el caso de los Mets).

Sin embargo, como ocurre en la vida, el dinero ayudará a amortiguar la caída de estos tres equipos, así que no espere que estos tres equipos permanezcan abajo por mucho tiempo. Tener un grupo propietario que esté dispuesto a gastar dinero significa que tendrán más recursos que la mayoría de las franquicias para tapar cualquier agujero que necesiten para poder competir en 2024.

Con Shohei Ohtani llegando al mercado, se espera que estos tres equipos hagan lo que sea . Se necesita agregar a uno de los mejores jugadores de la liga, sin importar cuánto cueste.

Para los Padres, es posible que también tengan que invertir en el favorito del Cy Young de la Liga Nacional, Blake Snell, solo para asegurarse de tener el talento de primer nivel para liderar su rotación en preparación para un avance en los playoffs en 2024.