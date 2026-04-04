Trungelliti dio el golpe en Marruecos y jugará su primera final ATP El santiagueño venció al principal candidato del torneo y alcanzó una definición inédita en su carrera dentro del circuito mayor.

El tenista de 36 años continúa firmando una de las mejores actuaciones de su carrera y este sábado consiguió un triunfo que quedará marcado como uno de los más importantes de su trayectoria. En semifinales, superó al máximo favorito del certamen y se aseguró un lugar en su primera final dentro del circuito ATP.

Trungelliti venía de una racha sólida en el torneo marroquí, donde ya había demostrado un gran nivel al dejar en el camino a rivales de peso, incluido el francés Corentin Moutet en los cuartos de final. Sin embargo, el desafío en semifinales representaba un salto de exigencia, tanto por la jerarquía del oponente como por el contexto.

Lejos de sentir la presión, el argentino mostró temple y consistencia para imponerse en un partido exigente, en el que logró sostener su nivel en los momentos clave. Su rendimiento en polvo de ladrillo, superficie en la que el torneo se disputa, volvió a ser determinante para inclinar la balanza a su favor.

Este resultado no solo le permite acceder a una final inédita, sino que también confirma el gran presente que atraviesa. En los últimos días, Trungelliti ya había asegurado su ingreso al Top 100 por primera vez en su carrera, convirtiéndose en uno de los debutantes más veteranos en lograrlo.

El camino del santiagueño en Marrakech tiene un valor agregado: comenzó su participación desde la fase clasificatoria y fue superando cada instancia con autoridad, consolidando una actuación que lo posiciona como una de las grandes historias de la semana en el tenis internacional.