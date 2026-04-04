Alcaraz pone primera en la gira de polvo de ladrillo con la mira en sostener el liderazgo El español inicia su camino en Montecarlo con la presión de defender el título y el acecho de Sinner en el ranking mundial.

El tenista español afronta uno de los desafíos más importantes del calendario: revalidar el título conseguido en 2025 en Montecarlo, donde además deberá defender una importante cantidad de puntos para sostenerse en la cima del ranking ATP.

El torneo, que se disputará entre el 5 y el 12 de abril en el Principado de Mónaco, representa la primera gran parada sobre polvo de ladrillo en la temporada, un terreno en el que Alcaraz suele potenciar su rendimiento.

Sin embargo, el contexto competitivo no le da margen. El italiano Jannik Sinner llega en un momento inmejorable tras conquistar de manera consecutiva los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, lo que le permitió recortar considerablemente la distancia en el ranking.

Esa racha coloca al europeo como la principal amenaza para el liderazgo del español. De hecho, el desarrollo del torneo podría ser determinante en la lucha por el número uno, ya que Alcaraz defiende 1.000 puntos obtenidos el año pasado, mientras que su rival directo no arriesga unidades tras no haber disputado la edición anterior.

En lo estrictamente deportivo, el murciano debutará directamente en la segunda ronda como cabeza de serie, a la espera del ganador del cruce entre el argentino Sebastián Báez y el suizo Stan Wawrinka.

Más allá del cuadro, el objetivo inmediato será recuperar sensaciones tras algunos resultados irregulares en la gira norteamericana, donde no logró sostener su mejor nivel en las instancias decisivas.

Con Roland Garros en el horizonte y la temporada de arcilla como uno de sus principales focos, Alcaraz inicia un tramo del año que puede ser determinante tanto en lo deportivo como en la disputa por el trono del tenis mundial.