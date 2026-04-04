Un prospecto en llamas: Tibbs III mete presión en los Dodgers con números impactantes El jardinero atraviesa un inicio explosivo en Triple A y empieza a instalarse como una opción real para dar el salto a las Grandes Ligas.

El joven de 23 años, considerado uno de los principales talentos en desarrollo de los Dodgers, tuvo un inicio arrollador en Triple A con los Oklahoma City Comets, donde sus estadísticas lo posicionan como uno de los bateadores más encendidos del momento.

En apenas siete partidos, Tibbs III registra un promedio de bateo cercano a .470, con un OPS superior a 1.500, además de acumular múltiples extrabases, incluidos cuatro cuadrangulares y una destacada producción ofensiva.

Su impacto no se limita solo a los números acumulados: también ha mostrado consistencia y poder en momentos clave, lo que refuerza su perfil como un bateador completo. En sus primeros juegos en la categoría, incluso llegó a firmar líneas ofensivas cercanas al .500 de promedio y un OPS por encima de 1.700, consolidando un arranque difícil de ignorar.

El rendimiento del jardinero no pasa desapercibido dentro de la organización. En un contexto donde el equipo principal no ha comenzado la temporada con la regularidad ofensiva esperada, su nombre empieza a aparecer como una posible alternativa para reforzar el roster en el corto o mediano plazo.

Tibbs III, seleccionado en la primera ronda del Draft 2024 y con pasos por distintas franquicias antes de recalar en Los Ángeles, viene mostrando una evolución sostenida en su desarrollo. Su combinación de contacto, disciplina en el plato y potencia lo convierten en un perfil atractivo para el salto a las Grandes Ligas.

A pesar de su gran presente, las proyecciones más conservadoras dentro del sistema aún ubican su llegada definitiva a MLB en 2027. Sin embargo, si mantiene este nivel, la presión deportiva podría acelerar los tiempos y abrirle una oportunidad antes de lo previsto.

Por ahora, el foco está puesto en sostener la producción y seguir consolidándose en Triple A. Pero si algo quedó claro en este inicio de temporada, es que Tibbs III ya dejó de ser solo una promesa: empieza a convertirse en una opción concreta para el futuro inmediato de los Dodgers.