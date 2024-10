Kristiansen admite su estrategia contra Lamine Yamal: “Quería demostrar que no le tengo miedo” El lateral danés Víctor Kristiansen reveló que su fuerte marcaje sobre Lamine Yamal en el partido contra España fue intencionado. A pesar de ser amonestado y quedar fuera del próximo encuentro contra Suiza, el jugador del Leicester aseguró que su agresividad fue parte de una táctica para mostrar que no le temía al joven talento del Barcelona.

En el partido entre Dinamarca y España, Víctor Kristiansen no dudó en realizar una dura entrada sobre Lamine Yamal desde los primeros minutos, y continuó con un juego físico que culminó en otra falta hacia el final del encuentro. Esto le costó una tarjeta amarilla y dejó a Yamal cojeando al salir del campo, generando preocupación sobre su estado físico. Las pruebas médicas determinarán si el joven extremo puede seguir con la selección española o si regresará a Barcelona para recuperarse.

🚨🇪🇸 Confirmed: Lamine Yamal has no injury, just discomfort. Spain staff will let him return to Barcelona with immediate effect due to overloan. pic.twitter.com/eT5xLKRwl1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2024

Kristiansen, que se perderá el próximo duelo contra Suiza por acumulación de tarjetas, no ocultó que su actitud en el campo fue intencionada. “No me preocupaba si me sacaban una amarilla. Solo quería mostrar que yo también estaba en la pelea, que no le tengo miedo”, declaró el defensor danés.

A pesar de sus acciones, Kristiansen fue honesto sobre la dificultad de enfrentar a un jugador con las habilidades de Yamal. “Es complicado defender a alguien como él. Puedes ganar todos los duelos durante el partido, pero en un solo error él te puede marcar, y entonces todo el trabajo anterior no sirve de nada”, señaló el jugador de 21 años, quien milita en el Leicester City.

Kristiansen también elogió el talento de Yamal, reconociendo su habilidad excepcional a pesar de su corta edad: “Es increíblemente talentoso. Estoy seguro de que será uno de los mejores del mundo por muchos años”.

Lamine Yamal wearing the No. 10 just feels right 💫 pic.twitter.com/zzOkZR2CJt — B/R Football (@brfootball) October 12, 2024

Tanto Kristiansen como Morten Hjulmand, que también fue amonestado, se perderán el siguiente encuentro de Dinamarca contra Suiza. El seleccionador Lars Knudsen deberá decidir si convoca a nuevos jugadores o se apoya en los que ya tiene en su equipo para afrontar el desafío.