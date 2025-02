Aston Villa ha recibido un revés importante en plena recta decisiva de la temporada. Amadou Onana, uno de los jugadores más influyentes en la estructura del equipo dirigido por Unai Emery, sufrió una lesión en el muslo que lo mantendrá fuera de competencia hasta mediados de marzo de 2025. La noticia llega en un momento clave para los ‘Villanos’, que buscan afianzarse en la lucha por los puestos europeos y mantener su buen rendimiento en las competiciones nacionales.

“Leaving Everton for Aston Villa was one of the best decision I’ve ever made…” – Amadou Onana Highlights the key difference between Everton and Aston Villa.

This fella fucking loves himself. 🤮 pic.twitter.com/CpeE9YdGNK

— Forever Everton // Rob (@F0reverEvert0n) September 8, 2024