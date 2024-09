La UEFA Champions League 2024-2025 promete ser una temporada emocionante, no solo por los equipos y partidos de alto calibre, sino también por la destacada participación de jugadores sudamericanos. Esta edición contará con una gran cantidad de futbolistas provenientes de América del Sur, que aportarán su magia y habilidades a los clubes europeos. Aquí te presentamos un desglose de los jugadores sudamericanos que brillarán en esta competición.

Arsenal:

El Arsenal contará con dos talentosos brasileños, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. Ambos jugadores han demostrado ser piezas clave en sus respectivos roles, aportando velocidad y creatividad al ataque del equipo londinense.

Aston Villa:

Con una sólida representación argentina, el Aston Villa contará con Emiliano Martínez en la portería, Diego Carlos en la defensa y Emiliano Buendía en el mediocampo. Este trío promete fortalecer al equipo con experiencia y habilidad.

Atalanta:

La Atalanta tendrá a Juan Cuadrado y Éderson, ambos brasileños, quienes brindarán solidez en la defensa y el medio campo, contribuyendo al estilo dinámico del equipo.

Atlético Madrid:

El Atlético Madrid contará con una impresionante alineación sudamericana que incluye a Juan Musso, José Giménez, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Samuel Lino, Ángel Correa, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Este grupo de jugadores argentinos y uruguayos será fundamental para las aspiraciones del equipo colchonero.

Barcelona:

Ronald Araújo, de Uruguay, y Raphinha, de Brasil, representarán al Barcelona. Ambos jugadores aportarán su calidad y versatilidad a un equipo que busca recuperar su estatus en Europa.

Bayer Leverkusen:

El Bayer Leverkusen contará con Piero Hincapié y Exequiel Palacios. El defensor ecuatoriano y el centrocampista argentino sumarán fuerza y creatividad a la escuadra alemana.

Benfica:

El Benfica, tradicionalmente un destino atractivo para sudamericanos, tendrá a Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Benjamín Rollheiser y Gianluca Prestianni. La experiencia de Otamendi y Di María será complementada por el potencial joven de Rollheiser y Prestianni.

Bologna:

Con Santiago Castro y Benjamín Domínguez, el Bologna aportará juventud y dinamismo al torneo, ambos provenientes de Argentina.

Celtic:

El equipo escocés contará con Luis Palma, quien será una pieza clave en el ataque, aportando su habilidad y visión.

Club Brugge:

Joel Ordóñez, joven promesa de Argentina, estará en el Club Brugge, ofreciendo su talento en el centro del campo.

Estrella Roja:

Puma Rodríguez y Bruno Duarte representarán al Estrella Roja, trayendo fuerza y determinación a la escuadra serbia.

Dinamo Zagreb:

Juan Córdoba, de Colombia, será un refuerzo importante para el Dinamo Zagreb, destacándose en la defensa.

Red Bull Salzburgo:

Nicolás Capaldo y Fernando, ambos argentinos, estarán en el Red Bull Salzburgo, aportando dinamismo y agresividad.

Feyenoord:

Santiago Giménez, de México, será el referente ofensivo del Feyenoord, aportando su instinto goleador y habilidad.

Girona:

El Girona contará con Paulo Gazzaniga, Yangel Herrera y Cristhian Stuani. Gazzaniga en el arco, Herrera en el mediocampo y Stuani en el ataque aportarán una combinación de experiencia y calidad.

Inter de Milán:

Carlos Augusto, Tomás Palacios, Lautaro Martínez y Joaquín Correa serán los representantes sudamericanos del Inter. La presencia de estos jugadores argentinos y brasileños promete una gran influencia en el rendimiento del equipo italiano.

Juventus:

La Juventus contará con Juan Cabal, Danilo, Arthur, Douglas Luiz y Nicolás González. Este grupo de jugadores argentinos y brasileños traerá una mezcla de experiencia y juventud al equipo turinés.

Liverpool:

Alisson Becker, Alexis Mac Allister, Luis Díaz y Darwin Núñez serán los sudamericanos en el Liverpool. Con un portero de clase mundial y tres atacantes dinámicos, el Liverpool contará con una fuerte representación en el ataque.

Manchester City:

Ederson y Savinho estarán en el Manchester City. Ederson, con su habilidad en la portería, y Savinho, con su potencial ofensivo, serán claves en el equipo de Pep Guardiola.

Milan:

Emerson Royal será el representante brasileño del Milan, aportando su solidez en la defensa.

Monaco:

Vanderson y Caio Henrique, ambos brasileños, serán importantes en el Monaco, ofreciendo calidad en la defensa y el mediocampo.

PSV Eindhoven:

Walter Benítez, Mauro Júnior y Hirving Lozano serán los sudamericanos en el PSV. La habilidad de Lozano en el ataque y la solidez de Benítez en la portería serán fundamentales para el equipo.

Walter Benítez will not be part of our squad tonight. He left the players' hotel in Turin this morning due to the birth of his child. It has been mutually agreed that he will return to his family.#JUVPSV #UCL pic.twitter.com/43zeL2IyFB

— PSV (@PSV) September 17, 2024