Vitor Roque, apodado el ‘Tigrinho’ por su ferocidad en el ataque y su instinto goleador, tiene esta noche una cita especial con el destino. El delantero brasileño, cedido al Real Betis Balompié por el FC Barcelona, enfrentará al equipo que confió en su talento pero que aún no le ha dado el protagonismo que esperaba. Este duelo de octavos de final de la Copa del Rey se presenta como una oportunidad inmejorable para que el joven ariete demuestre lo que puede aportar, no solo al Betis, sino al panorama global del fútbol.

A sus 19 años, Vitor Roque es considerado una de las mayores promesas del fútbol brasileño. Formado en las filas del Athletico Paranaense, destacó por su velocidad, potencia y olfato goleador, cualidades que le valieron un traspaso al Barcelona por una cifra que lo puso en el centro de atención del mercado internacional. Sin embargo, la competencia feroz en el equipo blaugrana, sumada a la estrategia de incorporar jóvenes talentos de manera progresiva, dejó al ‘Tigrinho’ sin minutos para mostrar su verdadero potencial.

🚨 Barcelona are considering trying to use Vitor Roque as part of a cash + player swap deal to sign Viktor Gyökeres.

