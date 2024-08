Vitor Roque está a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera futbolística. El delantero brasileño, de 19 años, llegará a Sevilla esta noche para incorporarse al Real Betis Balompié, en una cesión acordada con el FC Barcelona. A pesar de recibir múltiples propuestas de clubes europeos, el joven atacante decidió continuar su trayectoria en La Liga, donde ya había demostrado su talento.

🚨🟢⚪️ Vitor Roque to Real Betis, here we go! Brazilian striker will land in Sevilla tonight, plan decided.

Loan move from Barcelona with details to be clarified soon, as it will include specific clauses.

Vitor arrives tonight and deal will be sealed in the next 24h. pic.twitter.com/PEZM8bzLob

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024