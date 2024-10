El escándalo en torno al positivo por Clostebol de Jannik Sinner en Indian Wells 2024 sigue sin resolverse completamente. Aunque la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) determinó que la ingesta de la sustancia fue accidental debido a un tratamiento proporcionado por su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha apelado esa decisión, solicitando una sanción de uno a dos años para el jugador italiano. La incertidumbre sobre una posible sanción aún persiste, y mientras el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) revisa el caso, Sinner ya ha sufrido algunas consecuencias, como la pérdida de los 400 puntos obtenidos en Indian Wells y el premio en metálico de 325.000 dólares.

El caso ha generado controversia en el mundo del tenis, con figuras como Nick Kyrgios criticando la decisión de no sancionar a Sinner de manera más severa. Kyrgios expresó su descontento en redes sociales, calificando de “ridículo” que el positivo, accidental o no, no implicara una suspensión para el tenista.

Tras meses de silencio, Giacomo Naldi, el fisioterapeuta que estuvo involucrado en el incidente, ha roto su silencio para defender su actuación. En declaraciones recogidas por medios italianos, Naldi lamentó que gran parte del público lo culpe directamente a él por el positivo, pero insistió en que el caso es más complejo de lo que parece.

“No puedo decir mucho porque el proceso aún no ha terminado. Solo espero, en algún momento, poder contar mi versión completa para que se entienda todo en su contexto. Parece que fue únicamente mi culpa, pero quien ha leído la sentencia sabe que no es así. Lamentablemente, no todos han hecho el esfuerzo de entender los detalles”, explicó Naldi durante la presentación del proyecto Open Food Factory.

A pesar de haber sido despedido por Sinner junto a su preparador físico Umberto Ferrara, Naldi comentó que mantiene una buena relación con el tenista. “Jannik fue muy amable. Cuando nació mi hija Letizia, me escribió un mensaje, como lo hizo todo el equipo. Nuestra relación sigue siendo cordial”, afirmó el exfisioterapeuta.

Por su parte, Jannik Sinner había explicado previamente las razones para desvincularse de Naldi y Ferrara, mencionando la necesidad de hacer cambios en su equipo debido a los errores que derivaron en el positivo. Aunque elogió el trabajo que habían realizado juntos, el tenista dejó claro que necesitaba “aire fresco” para continuar su carrera después de lo sucedido.

Sinner también señaló que, a diferencia de otros jugadores que han dado positivo por Clostebol, él y su equipo identificaron rápidamente la fuente de la sustancia, lo que evitó una sanción inmediata más severa.

