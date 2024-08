Bruno Caboclo continúa su lucha por encontrar su lugar en la NBA. El pívot brasileño, seleccionado por los Toronto Raptors en la 20ª posición del Draft de 2014, ha tenido dificultades para asentarse en la liga, sin poder disputar más de 40 partidos en ninguna temporada. Sin embargo, su perseverancia no ha disminuido, y actualmente se está entrenando con los Golden State Warriors, esperando ganarse un puesto en el equipo para la próxima campaña.

Tras su reciente paso por el Partizan de Zeljko Obradovic, Caboclo ha vuelto a centrarse en la NBA. Según su agente, Daniel Hazan, el jugador estará en las instalaciones de los Warriors hasta el jueves de esta semana, momento en el cual la franquicia deberá tomar una decisión sobre su futuro. “Él cree que tendrá éxito y firmará un contrato”, aseguró Hazan al portal israelí Sports Channel.

Former NBA forward Bruno Caboclo is working out with the Golden State Warriors until Thursday, with the goal of signing a contract.

(Via @HoopsRumors) pic.twitter.com/UQyW2ewy0p

— GSW Ball Report (@GSWBallReport) August 27, 2024