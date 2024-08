Este verano, los Memphis Grizzlies se vieron obligados a hacer ajustes en su plantilla. Uno de los movimientos más recientes fue la rescisión del contrato de Mamadi Diakite, jugador que había llegado desde los Brooklyn Nets pero que no logró consolidarse en el equipo sureño. La información fue confirmada por Shams Charania de The Athletic.

