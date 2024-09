Tal y como se preveía, los caminos de Yuri Collins y Javan Johnson parecen volver a cruzarse con la G League tras ser liberados por los Golden State Warriors, quienes rescindieron sus contratos Exhibit 10. Según la web oficial de la NBA, ambos jugadores ahora se perfilan para regresar a los Santa Cruz Warriors, donde jugarán al menos 60 días para ser elegibles a un bono de 77.500 dólares.

Collins y Johnson: en busca de consolidarse en la G League

Collins, quien no fue seleccionado en el Draft de 2023, jugó 50 partidos la temporada pasada en la G League, donde promedió 5,4 puntos, 4,7 asistencias y 2,3 rebotes en 22,2 minutos por encuentro. Su rendimiento fue consistente, pero aún está en la búsqueda de mejorar su rol en el equipo afiliado de los Warriors.

The Golden State Warriors have agreed to Exhibit 10 contracts with Javan Johnson and Donta Scott, per @MikeAScotto pic.twitter.com/9O7droJLh1

— GSW Ball Report (@GSWBallReport) September 17, 2024