Vasilije Micic continuará en Charlotte: confianza y estabilidad para la temporada 2024-25 Vasilije Micic, el talentoso base serbio, ha anunciado que continuará su carrera en los Charlotte Hornets para la temporada 2024-25, desmintiendo los rumores de un posible traspaso a Denver. Con la confianza del equipo, Micic espera consolidarse en la NBA y aportar al desarrollo de los Hornets.

Vasilije Micic ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro al confirmar que seguirá con los Charlotte Hornets en la temporada 2024-25. En una reciente entrevista con el medio Sport Klub, el base serbio se mostró satisfecho con su situación en Carolina del Norte, donde ha logrado ganarse la confianza del cuerpo técnico dirigido por Steve Clifford.

“Me quedo en Charlotte. Es oficial”, declaró Micic, quien desestimó los rumores de un posible traspaso a los Denver Nuggets. “Todas esas especulaciones no las comento a no ser que sea algo en concreto. Quizás sí hubo algún interés, pero nada lo suficiente concreto como para hablar sobre ello. Estoy feliz aquí, que es donde me quieren, y espero tener una temporada muy productiva”, añadió el jugador.

Micic llegó a la NBA tras una destacada carrera en Europa, debutando en la liga con los Oklahoma City Thunder. Sin embargo, después de 30 partidos oficiales, fue traspasado a los Hornets en un movimiento que involucró a Davis Bertans, Tre Mann y una futura segunda ronda del Draft. A pesar de su corta estancia en Oklahoma, Micic rápidamente encontró su lugar en Charlotte, participando en 30 partidos, 21 de ellos como titular, y promediando 10,8 puntos, 2,1 rebotes y 6,2 asistencias en 27,2 minutos por juego.

El serbio ha demostrado ser una pieza valiosa en la rotación de los Hornets, especialmente en un equipo en reconstrucción que busca desarrollar su núcleo joven. La confianza depositada en él por Clifford ha sido clave para su decisión de continuar en Charlotte, donde se espera que siga siendo un líder en la cancha y un mentor para los jugadores más jóvenes.

De cara a la temporada 2024-25, Micic tiene la oportunidad de consolidarse aún más en la NBA y de liderar a los Hornets hacia un futuro prometedor. Con su habilidad para generar juego y su experiencia en el baloncesto internacional, Micic será un elemento clave para Charlotte en su búsqueda de ser un equipo competitivo en la Conferencia Este.