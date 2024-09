Tristan Thompson ha encontrado nuevamente su camino de regreso a Cleveland, el lugar donde alcanzó la gloria en 2016 al ganar el título de la NBA junto a LeBron James. El pívot ha firmado un contrato mínimo con los Cleveland Cavaliers para la temporada 2024-25, lo que marca su retorno a la franquicia que lo seleccionó en el draft de 2011 y donde ha pasado la mayor parte de su carrera.

Free agent C Tristan Thompson is finalizing a one-year deal to return to the Cleveland Cavaliers, sources tell ESPN. Thompson has played 10 of his 13 seasons with the Cavs. President Koby Altman and Klutch CEO Rich Paul are finishing up an agreement. pic.twitter.com/XrgJLPNWIx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2024