En el seno de los Denver Nuggets, existe una creciente preocupación sobre el estado físico y el rendimiento de Jamal Murray. Aunque el base canadiense ha demostrado ser una pieza fundamental para el equipo, su historial de lesiones y falta de consistencia lo han alejado de convertirse en un All-Star o parte de los equipos All-NBA, un reconocimiento que muchos creen que podría alcanzar. Sin embargo, este problema, que históricamente no había afectado su desempeño en playoffs, ha comenzado a ser evidente tanto en la postemporada como en los recientes Juegos Olímpicos de París.

