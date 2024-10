Los Knicks se preparan con grandes expectativas mientras esperan a Karl-Anthony Towns El esperado traspaso de Karl-Anthony Towns a los Knicks aún no se ha concretado oficialmente, pero el equipo ya se proyecta como un contendiente de peso en la próxima temporada. Con los fichajes de Mikal Bridges y la posible llegada de Towns, Nueva York busca superar los éxitos del pasado y consolidarse como uno de los favoritos en la Conferencia Este.

Durante el Media Day de los New York Knicks, la pregunta que dominó las conversaciones fue: ¿Dónde está Karl-Anthony Towns? A pesar de que todavía no se ha oficializado su traspaso desde los Minnesota Timberwolves, el jugador ya ha sido visto en Nueva York y ha comenzado a generar entusiasmo entre los aficionados y los medios. Se espera que el acuerdo entre los Knicks, Timberwolves y Hornets se cierre en los próximos días, aunque aún no está claro qué jugadores estarán involucrados en la operación.

Jalen Brunson, el base estrella de los Knicks, bromeó durante su intervención en el evento: “¿Quién es Karl? No sé quién es”, haciendo referencia a la incertidumbre en torno al traspaso. Por su parte, Josh Hart, uno de los pilares del equipo, destacó la calidad de Towns, afirmando: “KAT es un jugador increíblemente bueno, alguien que será importante para abrir la pista y mejorar nuestro juego”.

La llegada de Towns implicará la salida de Julius Randle, uno de los jugadores más emblemáticos de la franquicia en los últimos años. Randle fue fundamental para cambiar la cultura de los Knicks desde su llegada en 2019. Tanto Hart como Brunson agradecieron públicamente su influencia en el equipo y reconocieron el impacto que tuvo en la reconstrucción de la franquicia. Además, los Knicks también perderán a Donte DiVincenzo, otro jugador importante en el vestuario.

Con un núcleo compuesto por Brunson, Bridges, Hart, Mitchell Robinson, O.G. Anunoby y la posible incorporación de Towns, los Knicks parecen estar construyendo un equipo con grandes aspiraciones. El año pasado, lograron un récord de 50-32 y terminaron segundos en la Conferencia Este, su mejor desempeño desde la temporada 2012-13. Sin embargo, fueron eliminados en las semifinales por los Indiana Pacers en una serie muy ajustada.

El entrenador Tom Thibodeau expresó su confianza en el equipo, destacando el ambiente y la afición de Nueva York: “Tenemos el mejor pabellón, la mejor afición y la mejor ciudad de la liga”. Con esta plantilla, los Knicks esperan superar las expectativas de la temporada pasada y, con un poco de suerte y salud en la plantilla, aspirar a lo más alto.

Además de Towns, los Knicks contarán con O.G. Anunoby, quien firmó una extensión de cinco años por 212 millones de dólares, y con Jalen Brunson, que también renovó por cuatro años y 157 millones. Ambos jugadores han sido claves en el éxito reciente del equipo y se espera que continúen liderando a los Knicks hacia nuevos horizontes.

A la espera de que se confirme el traspaso de Towns, la plantilla para el Training Camp 2024 de los Knicks está casi lista, con varias piezas jóvenes y experimentadas que le darán profundidad al equipo.