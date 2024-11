El próximo enfrentamiento entre los San Antonio Spurs y los Sacramento Kings se perfila como un desafío impredecible. Los Spurs han mostrado momentos brillantes y otros menos sólidos, aunque mantienen un balance positivo en casa con un récord de 3-2. Por su parte, los Kings, impulsados por el fichaje de DeMar DeRozan, buscan afianzar sus aspiraciones en la liga, pero aún deben mejorar en consistencia a pesar de su respetable marca de 6-4. Un duelo esperado será el de Victor Wembanyama y Domantas Sabonis, dos jugadores clave en ambos equipos.

Fecha y hora del Spurs vs. Kings

Sede: Frost Bank Center (San Antonio, Texas)

Posibles quintetos iniciales

Con pocas novedades de última hora, se espera que ambos equipos mantengan sus alineaciones anteriores. En los Spurs, Devin Vassell podría volver a la titularidad tras su recuperación, mientras que en los Kings DeMar DeRozan lidera el ataque junto a Fox y Sabonis.

Última hora de los Spurs: Lesionados y estado de forma

Los Spurs continúan siendo una caja de sorpresas, con rendimientos alternados y resultados inesperados. Aunque Wembanyama ha dejado boquiabiertos a los aficionados con su habilidad defensiva y sus siete tapones en el partido anterior ante los Utah Jazz, el equipo necesita encontrar consistencia. San Antonio se sitúa como el segundo equipo con menor promedio de puntos en la NBA (105,5 por partido), y la ausencia de Jeremy Sochan y Tre Jones reduce aún más sus opciones ofensivas.

2️⃣1️⃣ points in his season debut! pic.twitter.com/ffLtgDBKv1

Jugador a seguir: Stephon Castle

Castle, el número 4 del draft de 2024, ha demostrado su potencial en los últimos dos encuentros. Con 23 puntos en su último juego, Castle está mostrando destellos que lo posicionan como una futura estrella en el equipo.

Última hora de los Kings: Lesionados y estado de forma

Los Kings mantienen altas expectativas de cara a la temporada, con DeRozan y Sabonis liderando la ofensiva. Han ganado seis de sus últimos ocho partidos, incluyendo una contundente victoria sobre los Phoenix Suns (118-127). Aunque tienen margen de mejora, Sacramento parece tener los elementos necesarios para competir en la liga. La única duda para este enfrentamiento es la participación de Malik Monk, cuyo estado será evaluado antes del inicio del juego.

Jugador a seguir: DeMar DeRozan

DeRozan llega con el impulso de haber anotado 34 puntos contra Phoenix, y ha sido consistente en sus actuaciones, superando los 20 puntos en casi todos los juegos de la temporada. Con un promedio de 25,2 puntos por partido, su papel será crucial en la ofensiva de Sacramento.

Historial y predicciones para el Spurs vs. Kings

San Antonio ha dominado históricamente los enfrentamientos, con 126 victorias frente a 68 de los Kings en la temporada regular. Sin embargo, en los últimos tiempos, Sacramento ha ganado ocho de los últimos diez encuentros, lo que muestra su avance en comparación con el desempeño de los Spurs.

oh, he is SO back! 😎 pic.twitter.com/qmk2tALEhn

— San Antonio Spurs (@spurs) November 9, 2024