De la decepción a lo heróico: Teoscar Hernández no se queda detrás de Julio Rodríguez El intercambio por Teoscar Hernández finalmente está dando sus frutos para los Marineros; decidieron mantenerlo en la fecha límite y lo han visto cumplir todas las promesas a Seattle en el canje que lo convirtió en marinero.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intercambio de Teoscar Hernández fue de lejos el movimiento principal de la temporada baja de los Marineros. Era la adquisición que se esperaba que los pusiera en la cima ofensiva e infundiera miedo en los ojos de los lanzadores contrarios al reforzar la mitad de su alineación junto con Julio Rodríguez y Eugenio Suárez.

Desafortunadamente, ese no fue siempre el caso de Hernández en sus inicios con los Marineros. Tres de los primeros cuatro meses de Hernández con los Marineros fueron decepcionantes. Su julio fue desastroso. Y los Marineros casi lo despiden en la fecha límite en medio de fuertes rumores de que estaban buscando despedirlo.

A partir de agosto, Hernández ha recuperado su ritmo y los Marineros finalmente vieron que su intercambio de noviembre pagó dividendos en el momento más oportuno del año. Está bateando .331 en ese tramo con un OPS de .932 y un WRC+ de 156. Ha conectado nueve jonrones en ese tiempo además de 20 extrabases. Y ha lucido en todo momento como una verdadera amenaza de poder e impacto que los Marineros necesitan.

Cuando Hernández se calienta, parece imparable. Cuando montó un 159 WRC+ en junio, fue la primera vez que demostró esa habilidad para soltarlo con el uniforme de Seattle. Claro, su mes de julio fue para olvidar, pero desde que el mes calendario pasó a agosto, se incendió y no ha mirado atrás.

Este cambio de mes y medio ha estado anclado en un bastante notable 189 WRC+ en agosto, que ocupó el quinto lugar en todo el béisbol durante el mes (su compañero de equipo Julio Rodríguez se sentó delante de él en el segundo lugar con un 231 WRC+).

Una de las muchas razones del cambio de Hernández es que ha reducido su tasa de ponches desde principios de agosto. Hernández siempre ha sido propenso a hacer swing y fallar. Su K% para el año se sitúa por encima del 30%. Pero durante el último mes y medio ha caído al 26%, un porcentaje con el que es mucho más fácil vivir cuando se posee la capacidad de causar daño como lo hace Hernández.

Como resultado, ha puesto más bolas en juego, lo que ha dado lugar a 54 hits desde que se cerró el telón en la fecha límite de cambios. Además, cuando Hernández comenzó a conectar las rectas empezó a ver los resultados a los que está acostumbrado. En mayo, eso no estaba sucediendo.

Hernández tuvo su tórrido mes de junio y registró un porcentaje de slugging de .698, parecía que había encontrado su equilibrio. Incluso en julio, cuando su producción general cayó, había muchas razones para ser optimistas de que la caída no duraría. Tuvo slugging de .391, pero su xSLG se mantuvo en .615, lo que sugiere que fue producto de mala suerte.

Los resultados han vuelto a inclinarse a su favor en medio de este mes y medio en el que ha sido uno de los bates más mortíferos de todo el béisbol. Sin exagerar.

Hernández se encuentra entre los 20 primeros tanto en WRC+ (156) como en porcentaje de slugging (.564), ubicándose en el puesto 19 y empatado en el 17, respectivamente. También se ubica entre los 30 primeros en el juego en fWAR durante ese tiempo (1.5), lo que lo pondría en ritmo para una temporada de aproximadamente seis victorias en el transcurso de un total de 162.

Y si bien es mejor reconocido por su pop que cambia el juego y sus estruendosos índices de golpes, también ha jugado una defensa superior al promedio en el jardín derecho para los Marineros. Ha registrado dos DRS y un OAA (clasificación en el percentil 71 según Baseball Savant). Mientras tanto, a UZR realmente le gusta Hernández en el campo, calificándolo con un 5.6, que está muy por encima del promedio de la liga.

Ha demostrado tener un brazo confiable en el campo (percentil 85 en valor del brazo y percentil 78 en fuerza del brazo) y puede correr bien (percentil 81 en velocidad de sprint).

Mitch Haniger fue uno de los favoritos de los fanáticos durante mucho tiempo y dejó a algunos decepcionados después de su partida. Pero Hernández no ha perdido el ritmo. De hecho, ha ido en mejora. Ha habido un repunte significativo en el lado defensivo y desde junio ha aportado mucho más valor ofensivo que Haniger hacia el final de su mandato en Seattle.

Hay una gran cantidad de crédito para repartir en el cambio ofensivo de los Marineros desde agosto. Y claro, el nombre de Rodríguez probablemente sea el primero que se ponga sobre la mesa . Pero Hernández no se queda atrás, si no que se establece como un segundo violín. Seattle no estaría en el lugar en el que se encuentra sin el resurgimiento de Hernández.

Así que digámoslo: qué bueno que lo retuvieron.