El entrenador de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, ha dejado claro que no teme la presión que conlleva ser el equipo a batir en la temporada 2024-25 de la NBA. Con un enfoque audaz y desafiante, Mazzulla ha demostrado que el éxito del curso pasado no ha suavizado su carácter. En una reciente entrevista con el Boston Sports Journal, el técnico no se anduvo con rodeos: «Todos dicen que tendremos un objetivo en la espalda. Pero sinceramente espero que esté en nuestra frente, quiero ver el punto rojo».

Mazzulla ha abrazado plenamente el rol de ser el equipo favorito, algo que se consolidó tras la llegada de Jrue Holiday, quien se sumó a un plantel ya formidable. La temporada pasada, los Celtics cumplieron con las expectativas, dejando atrás los fantasmas del pasado y llevándose su primer título en 16 años. Ahora, Mazzulla está más decidido que nunca a mantener a su equipo en la cima de la liga y no dejar pasar tanto tiempo para un nuevo campeonato. «Ojalá empezásemos mañana y fuese 10 veces más desafiante que el curso pasado», añadió el entrenador.

A pesar de su dominio en la temporada anterior, los Celtics tuvieron la ventaja de enfrentar un Este debilitado por las lesiones y los fracasos de otros equipos poderosos como los Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers y New York Knicks. Sin embargo, Mazzulla es consciente de que la competencia será más feroz en la 2024-25, con estos equipos reforzados y con mayor experiencia, listos para pelear por el trono del Este.

