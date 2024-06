A pesar de su lesión en el play-in y su ausencia en los playoffs, la temporada de los Pelicans ha dejado claro que Zion Williamson es el pilar del equipo. Todo lo que se haga a partir de ahora estará enfocado en maximizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Esto ha llevado a la franquicia a reevaluar su plantel, especialmente en lo que respecta a dos jugadores clave: Jonas Valanciunas y Brandon Ingram. Ingram, debido a su estatus y salario de estrella, representa un desafío mayor que el pívot lituano. Sin embargo, su valor en el mercado también es considerablemente más alto, lo que podría facilitar su traspaso. De hecho, New Orleans ya ha comenzado a explorar opciones.

El objetivo principal en estos movimientos parece ser Alperen Sengün. Según Kelly Iko de The Athletic, los Pelicans habrían ofrecido a Ingram a los Houston Rockets a cambio del talentoso pívot turco. Sin embargo, los Rockets rechazaron rápidamente la propuesta, indicando su intención de mantener a Sengün como parte integral de su núcleo joven.

Además de Houston, New Orleans también ha mantenido conversaciones informales con los Philadelphia 76ers sobre la posibilidad de un intercambio que involucre a Ingram. No obstante, parece que los 76ers están aguardando a la resolución del futuro de Paul George antes de tomar una decisión.

Brandon Ingram, a pesar de sus habilidades ofensivas y su potencial para ser un jugador franquicia, no ha encajado perfectamente con la dirección que los Pelicans quieren tomar junto a Zion Williamson. Ingram promedió 24.7 puntos, 5.8 rebotes y 5.5 asistencias durante la temporada regular, demostrando su capacidad de ser una fuerza ofensiva dominante. Sin embargo, sus problemas defensivos y su tendencia a monopolizar el balón han sido obstáculos para el desarrollo de un sistema más cohesivo alrededor de Zion.

La búsqueda de un intercambio adecuado para Ingram no solo está motivada por el deseo de mejorar el ajuste del equipo, sino también por la necesidad de adquirir jugadores que complementen mejor a Williamson. Alperen Sengün, con su habilidad para pasar y su versatilidad en la pintura, podría ser una pieza ideal para los Pelicans, aunque Houston no parece dispuesto a dejarlo ir fácilmente.

