A veces, las franquicias se obsesionan con la búsqueda de una gran estrella, cuando un complemento de élite podría llevarlas al siguiente nivel sin los problemas habituales asociados con las grandes figuras. La agenda de los Philadelphia 76ers está llena de nombres como Paul George, Brandon Ingram o Jimmy Butler. Sin embargo, también han puesto su mirada en un jugador de perfil más modesto pero de crucial importancia en dos de los últimos cinco campeonatos ganados: Kentavious Caldwell-Pope. Este jugador aún debe resolver su futuro con los Denver Nuggets, y los Sixers están preparados para aprovechar la oportunidad si las negociaciones no prosperan.

Zach Lowe de ESPN ha informado sobre esta situación en su podcast. Los Nuggets ya perdieron a Bruce Brown y Jeff Green la temporada pasada porque no pudieron competir con las ofertas de equipos con amplio espacio salarial, como los Pacers y los Rockets. Este verano, los Sixers tienen 60 millones de dólares disponibles para fichajes, lo que les coloca en una posición favorable para atraer a Caldwell-Pope.

The Sixers are likely to show interest in Kentavious Caldwell-Pope once free agency begins, per @ZachLowe_NBA (https://t.co/OSZ7uJbXjx).

With over $60 million in cap space, Philadelphia stands out as a serious threat to lure Caldwell-Pope away from the Nuggets. pic.twitter.com/jd5jQ1XgSr

— Evan Sidery (@esidery) June 20, 2024